Brexit: в Европарламенте не видят смысла возобновлять переговоры по соглашению Сегодня, 18:42 9 Цей матеріал також доступний українською EPA Brexit запланирован на март 2019 года EPA

Глава группы Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что Британии нет смысла добиваться пересмотра спорного пункта об ирландской границе в соглашении о Brexit, сообщает AP.

"Если мы снова откроем один вопрос, то будут вновь открыты все вопросы. И, честно говоря, я не вижу в этом смысла", - заявил евродепутат.

По его словам, существующее соглашение является "компромиссом между многими интересами".

Вебер отметил, что "если сейчас есть односторонняя попытка возобновить переговоры по соглашению, то следствием будет повторное обсуждение не только "запасного плана" в отношении Северной Ирландии, но и вопроса Гибралтара, сколько денег Британия должна платить за выход, вопроса прав граждан".

Ранее сообщилось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может возобновить переговоры с ЕС об изменении условий сделки по Brexit.

Во вторник, 15 января британский парламент не поддержал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Парламент должен был провести голосование по соглашению о Brexit еще 11 декабря 2018 года, но Тереза Мэй решила его отменить из-за недостаточной поддержки со стороны депутатов. Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

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Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.