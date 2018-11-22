Brexit: спорный вопрос Гибралтара не будет решен до саммита ЕС

Европейский Союз на саммите по Brexit намерен принять отдельное заявление касательно нерешенного вопроса Гибралтара.

Как сообщает Reuters со ссылкой на текст заявления, 27 стран ЕС намерены задекларировать "особую бдительность" в отношении действий Великобритания в вопросах рыболовства и промышленных стандартов после Brexit.

До саммита в это воскресенье, на котором Брюссель должен рассмотреть британский проект соглашения по Brexit, спорный вопрос Гибралтара, из-за которого Испания может заблокировать соглашение, по всей вероятности, останется нерешенным, пишет агентство

"Соглашение о рыболовстве является приоритетным и должно основываться на существующем взаимном доступе и распределении квот", - говорится в проекте документа.

В заявлении уточняется, что такое соглашение должно быть достигнуто до окончания переходного периода после Brexit.

Отдельное заявление по Гибралтару будет принято 27 странами-членами ЕС вместе с декларацией о Brexit на саммите 25 ноября.

Напомним, что 20 ноября премьер-министр Испании Педро Санчес допустил отказ Мадрида поддержать соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС из-за нерешенного вопроса Гибралтара, принадлежность которого оспаривается Мадридом.

В 2016 году около 96% жителей Гибралтара проголосовали на референдуме за сохранение членства Британии в ЕС.

В 1830 году Гибралтар был официально объявлен колонией Великобритании (де-факто контроль установлен в 1713 году), после открытия в 1869 году Суэцкого канала его значение возросло, так как отныне Лондон полностью контролировал судоходство в Средиземном море.