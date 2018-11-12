Brexit: премьер Испании заявил, что на месте Мэй провел бы второй референдум

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что на месте Терезы Мэй провел бы второй референдум по Brexit.
Об этом сообщает The Guardian.
"На месте Терезы Мэй я бы объявил второй референдум, без сомнения", - сказал он.
По словам Санчеса, выход Британии из ЕС будет очень болезненным для обеих сторон.
"Действительно, мы сейчас на грани подписания соглашения. Но я предпочел бы, чтобы британское правительство объявило второй референдум. Я не имею в виду сейчас, но в будущем, чтобы они могли вернуться в ЕС. Другим способом, но назад в ЕС", - сказал премьер.
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