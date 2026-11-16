«Мы потеряли больше, чем приобрели». Премьер Великобритании Бернем хочет пересмотреть соглашение о Brexit

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем планирует поднять вопрос об убытках от Brexit и призвать к обновлению отношений с ЕС. Договоренности, к которым он стремится, могут снизить расходы потребителей и упростить работу молодежи за рубежом.

Об этом сообщает Reuters.

В материале говорится, что на саммите в пятницу, 20 ноября, Бернем рассчитывает договориться с Евросоюзом о торговле продовольствием и поездках молодежи для работы и проживания за рубежом.

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По информации издания, такие договоренности могут снизить расходы потребителей уже в краткосрочной перспективе. Они также помогут устранить часть трудностей, возникших после выхода Великобритании из ЕС в 2020 году.

Издание отмечает, премьер хочет более широко пересмотреть соглашение о Brexit, заключенное предыдущим консервативным правительством. Он намерен обсудить его последствия, которых, по его словам, другие политики предпочитали не затрагивать. Бернем должен выступить с речью о внешней политике в финансовом районе Лондона. Его офис заранее предоставил отрывки из выступления.

«Это как в сказке о новых одеждах императора — никто не готов сказать очевидную правду. Что ж, я говорю то, что вижу. И, честно говоря, император голый. Brexit, который мы получили, не сработал. Мы потеряли больше, чем приобрели», — говорится в подготовленном тексте речи.

Бернем готов рассмотреть широкий спектр вариантов долгосрочных отношений с ЕС. Это вновь открывает дискуссию, которая изменила британскую политику после референдума 2016 года. Тогда британцы проголосовали за выход из Евросоюза.

29 сентября Бернем намекнул, что возвращение в Евросоюз может стать одним из вариантов, которые его правительство рассмотрит в поисках нового формата отношений с блоком.

Выступая на ежегодной конференции лейбористов в Ливерпуле, он назвал соглашение о Brexit, заключенное консерваторами, принесшим больше вреда, чем пользы, и пообещал представить на предстоящем британско-европейском саммите несколько сценариев долгосрочных отношений с партнерами по ту сторону Ла-Манша.

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23 июня опрос, проведенный центром More in Common для газеты The Guardian, показал, что 60% британцев в возрасте от 18 до 28 лет хотели бы, чтобы страна воссоединилась с Европейским союзом: поколение, которое не могло голосовать на референдуме 2016 года, считает Brexit провалом и выступает за новое голосование по вопросу возвращения в блок.

31 января 2020 года Великобритания завершила свое 47-летнее членство в Евросоюзе. Решение о выходе из Европейского Союза Великобритания приняла на референдуме в 2016 году. За выход из ЕС проголосовали 51,9% избирателей при явке более 72%. Всего в референдуме приняли участие более 33,5 млн человек.