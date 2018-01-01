Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Джордж Церетели
Путин сам себе вредит
Наталья Кадя
Глубоко личное
Андрей Смирнов
Порошенко стал Хичкоком для Путина
Сергей Таран
Тем, кто восторгается бунтом "желтых жилетов"

Brexit: председатель Европарламента заявил, что изменить текст соглашения невозможно

Сегодня, 21:12
0
Цей матеріал також доступний українською

Окончательный выход Великобритании из ЕС запланирован на март 2019 года

Председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что соглашение по Brexit не подлежит модификации.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы убеждены, что невозможно вновь открыть (переговорное - ред) досье. Нужно поговорить с госпожой (Терезой - ред) Мэй, выслушать ее, но в любом случае мы не можем изменить текст соглашения", - сказал он.

По словам председателя ЕП, Backstop (страховочное решение для ирландской границы на переходный период Brexit - ред) является гарантией, что не будет границы между двумя Ирландиями. 

“И это пункт, от которого мы никогда не откажемся”, - отметил он.

"Можно дать (. . .) интерпретацию политической декларации, но что касается соглашения о выходе, в нем нельзя изменить ни запятой", - сказал Таяни.

Политик отметил, что нужно быть полностью готовыми к дискуссии, обменяться мнениями, однако без других уступок и других модификаций, что касается юридического содержания. 

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Теги:   Brexit Европарламент Европа

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Геополитика

Сегодня, 19:48

article_img
ЕС продлил санкции против РФ еще на полгода

Последние новости

Футбол

Сегодня, 21:45

Динамо - Яблонец 0:1. Онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Страны

Сегодня, 21:36

Железнодорожная авария в Турции: полиция задержала трех человек
События

Сегодня, 21:35

Автокефалия. УПЦ КП выбрала кандидата в главы поместной церкви, а СБУ предотвратила провокации в лавре

ТОП-3 мнений

Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Пора протрезветь и спуститься на землю
5694
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Рецепт счастья от Тимошенко
4776
Тарас Березовец - фото
Тарас Березовец
Франция уже сдает. Как победить Россию онлайн
4139
Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
7958
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
5889
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Пора протрезветь и спуститься на землю
5694
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28997
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25122
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20676

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться