Brexit: председатель Европарламента заявил, что изменить текст соглашения невозможно Сегодня, 21:12 0 Цей матеріал також доступний українською Окончательный выход Великобритании из ЕС запланирован на март 2019 года

Председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что соглашение по Brexit не подлежит модификации.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы убеждены, что невозможно вновь открыть (переговорное - ред) досье. Нужно поговорить с госпожой (Терезой - ред) Мэй, выслушать ее, но в любом случае мы не можем изменить текст соглашения", - сказал он.

По словам председателя ЕП, Backstop (страховочное решение для ирландской границы на переходный период Brexit - ред) является гарантией, что не будет границы между двумя Ирландиями.

“И это пункт, от которого мы никогда не откажемся”, - отметил он.

"Можно дать (. . .) интерпретацию политической декларации, но что касается соглашения о выходе, в нем нельзя изменить ни запятой", - сказал Таяни.

Политик отметил, что нужно быть полностью готовыми к дискуссии, обменяться мнениями, однако без других уступок и других модификаций, что касается юридического содержания.

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.