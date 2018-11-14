14 ноября 2018, среда

Brexit: правительство четыре часа обсуждает соглашение, пресс-конференция Мэй отменена

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Встреча проходит в официальной резиденции Мэй в Лондоне

Встреча проходит в официальной резиденции Мэй в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй не будет давать пресс-конференцию по результатам правительственной встречи, на которой обсуждают соглашение с ЕС о выходе из блока.

Об этом сообщает ВВС.

Планируется, что Мэй лишь обнародует заявление после завершения заседания правительства, которое продолжается уже более четырех часов.

На заседании министры должны одобрить или отклонения проект соглашения с ЕС.

Правительственная встреча, которая должна была продлиться несколько часов, проходит в официальной резиденции премьер-министра в Лондоне. Министры перед началом встречи не захотели что-либо комментировать СМИ.

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