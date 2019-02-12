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Brexit: Мэй попросила у парламента больше времени на переговоры

Вчера, 16:15
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EPA

Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в парламенте заявила, что ей необходимо больше времени на переговоры с ЕС касательно Brexit, сообщает BBC.

"Мы достигли соглашения с ЕС по дальнейшим переговорам, теперь нам нужно время, чтобы завершить этот процесс", - сказала Мэй.

По словам Мэй, если соглашение по Brexit с Брюсселем не будет достигнуто к 26 февраля, то члены парламента получат возможность 27 февраля проголосовать по вариантам разрешения ситуации с Brexit.

"Переговоры находятся на критическом этапе. Сейчас нам всем нужно сохранять спокойствие, чтобы достичь тех изменений, о которых просила Палата общин, и провести Brexit вовремя", - сказала премьер.

В свою очередь лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин обвинил Мэй в том, что она пытается "впустую израсходовать время" и "шантажировать" членов парламента, чтобы они поддержали сделку, заключенную между ней и Брюсселем.

Напомним, что 15 января британский парламент не поддержал соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС, ранее одобренное лидерами 27 стран-членов ЕС. 

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Теги:   Евросоюз Тереза Мэй Brexit

Спецтема   Выход Британии из ЕС: все о Brexit

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