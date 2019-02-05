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Brexit: Мэй пообещала избежать возврата жесткой границы с Ирландией

Сегодня, 21:50
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EPA

Brexit запланирован на 29 марта 2019 года

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о желании избежать жесткой границы между британской Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit, сообщает Sky News.

“Я здесь, чтобы подтвердить свое обязательство провести Brexit таким образом, который полностью исключает установление жесткой границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией - и это обязательство является непоколебимым”, - сказала Мэй.

Во вторник, 15 января британский парламент не поддержал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Парламент должен был провести голосование по соглашению о Brexit еще 11 декабря 2018 года, но Тереза Мэй решила его отменить из-за недостаточной поддержки со стороны депутатов. Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

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Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Теги:   Brexit Ирландия Тереза Мэй Евросоюз

Спецтема   Выход Британии из ЕС: все о Brexit

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