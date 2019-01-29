Brexit: Мэй может вернуться к обсуждению условий сделки с ЕС Сегодня, 16:37 209 Цей матеріал також доступний українською EPA Brexit запланирован на конце марта 2019 года EPA

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может возобновить переговоры с ЕС об изменении условий сделки по Brexit, сообщает The Independent.

По словам Мэй, она намерена поддержать поправку Грэма Брэйди, которая подготовит почву для возможного возобновления переговоров с Брюсселем об условиях, на которых Великобритания намерена выйти из ЕС.

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В случае возобновления переговоров главной темой дискуссий останется вопрос о статусе ирландской границы.

Ранее, стало известно, что Мэй даст парламенту страны второй шанс принять соглашение об условиях выхода из ЕС.

Во вторник, 15 января британский парламент не поддержал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Парламент должен был провести голосование по соглашению о Brexit еще 11 декабря 2018 года, но Тереза Мэй решила его отменить из-за недостаточной поддержки со стороны депутатов. Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.