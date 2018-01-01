Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Яна Седова
Диагноз, который боятся услышать все
Олег Шама
"Условия в Швеции нас не устраивают"
Тарас Березовец
Франция уже сдает. Как победить Россию онлайн
Андрей Смирнов
Неминуемый Зеленский

Brexit: Меркель сказала Мэй, что переговоров больше не будет

Сегодня, 19:24
143
Цей матеріал також доступний українською

Окончательный выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года

После встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что дальнейших переговоров по Brexit не будет, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Инсайдеры утверждают, что Меркель сказала соратникам, что предпринимаются усилия, чтобы дать Великобритании "уверения" касательно будущего соглашения.

Мэй уже провела встречу с голландским премьером Марком Рютте и канцлером Германии Ангелой Меркель, а затем отправится в Брюссель, где ее ожидает встреча с руководителями ЕС.

Парламент должен был провести голосование по соглашению о Brexit 11 декабря, но в понедельник Тереза Мэй решила его отменить из-за недостаточной поддержки со стороны депутатов.

Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

Жалкая трусость: в Шотландии прокомментировали перенос голосования по соглашению о Brexit

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Теги:   Brexit Ангела Меркель Великобритания

Спецтема   Выход Британии из ЕС: все о Brexit

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Геополитика

Сегодня, 11:09

article_img
В ПАСЕ ограничили объем возможных санкций против России

Последние новости

Футбол

Сегодня, 20:21

Когда и где смотреть матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион
События

Сегодня, 20:09

В Киеве 12 декабря на час продлят работу метро и ограничат работу трех станций
События

Сегодня, 20:09

В Киеве маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик, есть погибший

ТОП-3 мнений

Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
6261
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Мировая медицинская революция
3909
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
10 декабря: Новый начальник ГРУ и провал Брексита
3767
Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
6261
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Через семь минут вы скажете все
5321
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Мир все более безумен
5274
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28987
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25113
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20629

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Ежедневно вечером вам будет приходить подборка лучших материалов за день

Подписаться