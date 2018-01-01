Brexit: Меркель сказала Мэй, что переговоров больше не будет Сегодня, 19:24 143 Цей матеріал також доступний українською Окончательный выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года

После встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что дальнейших переговоров по Brexit не будет, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Инсайдеры утверждают, что Меркель сказала соратникам, что предпринимаются усилия, чтобы дать Великобритании "уверения" касательно будущего соглашения.

Мэй уже провела встречу с голландским премьером Марком Рютте и канцлером Германии Ангелой Меркель, а затем отправится в Брюссель, где ее ожидает встреча с руководителями ЕС.

Парламент должен был провести голосование по соглашению о Brexit 11 декабря, но в понедельник Тереза Мэй решила его отменить из-за недостаточной поддержки со стороны депутатов.

Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

Жалкая трусость: в Шотландии прокомментировали перенос голосования по соглашению о Brexit

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.