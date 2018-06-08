Brexit: Лондон заявил о готовности провести референдум по финальному соглашению с ЕС

Великобритания может провести референдум по финальному соглашению с Евросоюзом.
Об этом сообщил британский министр по вопросам Европы Алан Дункан, пишет Bloomberg.
"Можно спросить людей на референдуме, нравится им соглашение о выходе или нет", - сказал он.
В то же время Дункан добавил, что это не даст людям возможность отменить предыдущее решение покинуть ЕС.
23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению Великобритании в составе Европейского союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.
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