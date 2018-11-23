Brexit: Лондон и Брюссель будут обмениваться разведывательными данными

После Brexit Лондон и Брюссель будут сотрудничать в ряде сфер

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон и Брюссель после Brexit будут обмениваться разведывательными данными.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Обмен разведывательными данными будет происходить "своевременно и на добровольной основе".

Сотрудничество будет идти в таких сферах как борьба с терроризмом и противодействие гибридным и киберугрозам, а также что касается миссий и операций в рамках совместной политики безопасности и обороны, в которые Соединенное Королевство будет вносить свой вклад.

В ноябре 2018 года Великобритания и Европейский Союз согласовали план премьера Терезы Мэй по Brexit. Лондон заплатит за выход из ЕС около 39 млрд фунтов стерлингов. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что окончательное соглашение по выходу Великобритании из ЕС могут принять уже 25 ноября, "если не произойдет ничего чрезвычайного".