Brexit: Испания не будет блокировать вступление независимой Шотландии в Евросоюз

В МИД Испании заявили, что не будут блокировать вступление независимой Шотландии в ЕС

Глава МИД Испании Хосеп Боррель заявил, что Испания не будет препятствовать, если Шотландия снова захочет присоединиться к ЕС как независимое государство, при условии законного отделения от Соединенного Королевства.

Об этом он заявил в интервью Politico.

"Если они (шотландцы, - ред.) выйдут из Британии в соответствии с их внутренними правилами, если парламент Великобритании согласится, то почему мы должны против этого?" - сказал Боррель.

Напомним, что во время референдума о независимости Шотландии от Соединенного Королевства 2014 года одним из возможных препятствий для будущей независимой Шотландии по присоединению к ЕС называли потенциальное вето Испании из-за обеспокоенности собственными сепаратистами в северо-восточном регионе Каталония. Однако с тех пор в Испании изменилась власть.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес допустил отказ Мадрида поддержать соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС из-за нерешенного вопроса Гибралтара.

В ноябре 2018 года Великобритания и Европейский Союз согласовали план премьера Терезы Мэй по Brexit. Лондон заплатит за выход из ЕС около 39 млрд фунтов стерлингов. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что окончательное соглашение по выходу Великобритании из ЕС могут принять уже 25 ноября, "если не произойдет ничего чрезвычайного".