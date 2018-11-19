Brexit: Испания назвала условие, при котором поддержит соглашение

Глава МИД Испании Хосеп Борель заявил, что его страна поддержит соглашение о Brexit только при условии отдельных переговоров по Гибралтару.

Об этом сообщает El Mundo.

"Мы хотим дать четкие объяснения по интерпретации текста соглашения, что переговоры между Соединенным Королевством и Европейским союзом не касаются Гибралтара" - сказал он.

Глава ведомства отметил, что предстоящие переговоры по Гибралтару - это отдельные переговоры.

Министр подчеркнул, что пока этот вопрос не прояснят, дальнейший прогресс в вопросе Brexit будет невозможен.

При этом в Испании избегают разговора о возможном блокировании или ветировании соглашения.

Ранее, главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барньє заявил о поддержке соглашения о выходе Великобритании со стороны стран союза.

Великобритания и Европейский Союз согласовали план премьера Терезы Мэй по Brexit. Лондон заплатит за выход из ЕС около 39 млрд фунтов стерлингов. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что окончательное соглашение по выходу Великобритании из ЕС могут принять уже 25 ноября, "если не произойдет ничего чрезвычайного".

Согласно плану Мэй, для окончательного выхода Британии из ЕС и достижения договоренности в сфере торговли вводится переходной период до 31 декабря 2020 года. До его завершения, между ЕС и Британией будет действовать старый таможенный режим и Лондон будет обязан соблюдать европейское регуляторное законодательство.

Таким образом, до начала 2021 года Великобритания остается в юридическом поле ЕС - общеевропейское законодательство будет превалировать над национальным.

Переходной период может быть по согласию сторон продлен Объединенным комитетом представителей ЕС и Британии после декабря 2020 года, но допустимые сроки его продления не уточняются.

Соглашение гарантирует права граждан стран ЕС на территории Британии в плане свободного перемещения и аналогичные права британцев, проживающих на материке. Режим свободного перемещения граждан Британии и стран ЕС будет действовать до конца переходного периода.

Откладывается решение вопроса границы с Ирландией, ЕС также согласился сократить сумму финансовых претензий к Лондону, своеобразный "счет за выход" из состава союза.

Теперь текст соглашения должен рассмотреть Евросоюз, который, скорее всего, его утвердит.