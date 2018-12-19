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Brexit: Еврокомиссия начала подготовку к выходу Великобритании из ЕС без соглашения

Сегодня, 16:46
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Выход Великобритании из состава ЕС запланирован на март 2019 года

Еврокомиссия начала имплементацию своего Плана действий на случай чрезвычайных ситуаций в отдельных секторах в связи с ростом рисков выхода Британии из ЕС без соглашения.

Об этом сказано в сообщении Еврокомиссии.

К таким действиям в Еврокомиссии приступили, “учитывая продолжающуюся неопределенность в Соединенном Королевстве вокруг ратификации соглашения о выходе”, а также в связи с призывом Европейского совета интенсифицировать подготовку на всех уровнях в случае всех сценариев.

До конца года Еврокомиссия должна подготовить все соответствующие предложения по сценарию Brexit без соглашения.

Пакет, принятый Еврокомиссией, включает 14 мероприятий в отдельных сферах, где Brexit без соглашения может создать серьезные проблемы для граждан и бизнеса. Эти сферы среди прочего включают финансовые услуги, воздушный транспорт, таможенную и климатическую политику.

Ранее сообщалось, что британское правительство обсуждает необходимость наращивания подготовки к выходу из ЕС без соглашения с блоком.

12 декабря консерваторы отказались поддержать вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй из-за ее соглашения с ЕС по Brexit. Мэй избежала отставки и получила своеобразный имунитет на один год. 

Накануне внутрипартийного суда парламент должен был провести голосование по соглашению о Brexit 11 декабря, но Тереза Мэй решила его отменить из-за недостаточной поддержки со стороны депутатов. Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

Позже Мэй пообещала, что парламент проведет голосование по соглашению по Brexit на неделе, которая начинается 14 января 2019 года.

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Теги:   Brexit Соглашение с ЕС Еврокомиссия

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