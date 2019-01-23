Brexit будет иметь негативное влияние для всего ЕС - немецкий министр 23 января, 21:11 205 Цей матеріал також доступний українською EPA Brexit запланирован на март 2019 года EPA

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмаер заявил, что Brexit будет иметь негативное влияние для всего ЕС и, прежде всего, для самого Соединенного Королевства.

Об этом сообщает Укринформ.

"Brexit - это предмет беспокойство для всех нас. Конечно, это поразит Великобританию больше, чем любую другую страну в Европе, но это повредит всем", - сказал он.

По его словам, если Великобритании будет надо больше времени для того, чтобы определить позиции, он не будет возражать.

“И считаю, что мы должны быть терпеливыми к этому", - сказал он.

Во вторник, 15 января британский парламент не поддержал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Парламент должен был провести голосование по соглашению о Brexit еще 11 декабря 2018 года, но Тереза Мэй решила его отменить из-за недостаточной поддержки со стороны депутатов. Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.