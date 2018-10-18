Brexit: Брюссель одобрил перенос агентств Евросоюза из Великобритании на континент

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) одобрил перенос двух агентств Евросоюза из Великобритании на континент.

Комитет одобрил перенос Европейского агентства по лекарственным средствам в Амстердам и Европейского банковского агентства в Париж. В настоящее время оба агентства находятся в Лондоне, но дальнейшее из пребывание в Великобритании будет невозможным из-за Brexit.

Европейское агентство по лекарственным средствам отвечает за научную оценку, контроль и мониторинг безопасности лекарственных препаратов.

Европейское банковское агентство обеспечивает надзор и регулирование в европейском банковском секторе. Выбор Амстердама и Парижа в качестве новых мест базирования учреждений был одобрен 20 ноября 2017 года.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Летом 2018 года Кабинет министров Великобритании согласовал план создания свободной торговой зоны между Британией и ЕС, которая будет касаться промышленной и сельскохозяйственной продукции, так называемый "мягкий Brexit".

Глава Совета ЕС Дональд Туск заявил, что предложенный Британией план мягкого выхода из ЕС не сработает. По его словам, соглашения по Brexit не будет без всеобъемлющей договоренности по границе между Ирландией, которая остается в ЕС, и Северной Ирландией.

17 октября представитель Европейского Союза на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил о готовности ЕС пойти на уступки Лондону. Барнье предлагает продлить на год срок переходного периода после Brexit. В течение этого года для граждан и предприятий не будет никаких изменений.

В Брюсселе ожидают, что в ответ премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласится на уступки в вопросе ирландской границы.