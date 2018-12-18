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Brexit: британское правительство обсуждает выход из ЕС без соглашения

Сегодня, 16:44
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Окончательный выход Великобритании из ЕС запланирован на март 2019 года

Британское правительство обсуждает необходимость наращивания подготовки к выходу из ЕС без соглашения с блоком, сообщает ВВС.

“Кабинет министров обсуждает, стоит ли наращивать подготовку к Brexit без соглашения на фоне неуверенности в судьбе предложенного Терезой Мэй соглашения по выходу из ЕС”, - сказано в сообщении.

По результатам обсуждений, министры должны сообщить, сколько средств необходимо каждому департаменту на подготовку, если страна выйдет из ЕС 29 марта без соглашения с блоком.

Однако сценарию без соглашения противостоят некоторые депутаты: шесть парламентариев написали премьер-министру письмо, заявив, что хаотичный Brexit нанесет "лишний экономический ущерб".

12 декабря консерваторы отказались поддержать вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй из-за ее соглашения с ЕС по Brexit. Мэй избежала отставки и получила своеобразный имунитет на один год. 

Накануне внутрипартийного суда парламент должен был провести голосование по соглашению о Brexit 11 декабря, но в понедельник Тереза Мэй решила его отменить из-за недостаточной поддержки со стороны депутатов. Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

Позже Мэй пообещала, что парламент проведет голосование по соглашению по Brexit на неделе, которая начинается 14 января 2019 года.

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Теги:   Brexit Парламент Европа

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