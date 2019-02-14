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Brexit: британские депутаты не поддержали подход Мэй касательно выхода из ЕС

Сегодня, 20:07
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ЕРА

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года

Британские депутаты во время голосования в Палате общин выступили против подхода премьер-министра Терезы Мэй к реализации Brexit. 

Об этом сообщает ВВС.

Против подхода Мэй проголосовали 303 депутатов, за - 258.

Ранее Мэй в парламенте заявила, что ей необходимо больше времени на переговоры с ЕС касательно Brexit.

Напомним, что 15 января британский парламент не поддержал соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС, ранее одобренное лидерами 27 стран-членов ЕС. 

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Спецтема   Выход Британии из ЕС: все о Brexit

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