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Brexit. Большинство лидеров ЕС готовы дать Британии новую отсрочку — The Times

Вчера, 18:30
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Brexit. Большинство лидеров ЕС готовы дать Британии новую отсрочку — The Times - фото

REUTERS / Hannah Mckay / File Photo

По данным СМИ, европейских правительств, готовых отложить Brexit, как минимум 25

Британия и большинство правительств стран Евросоюза поддержат новую отсрочку Brexit независимо от того, кто станет новым премьер-министром, сообщает The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС.

Большинство европейских правительств считают, что будущий лидер тори будет вынужден использовать дополнительное время для второго референдума, чтобы выйти из тупиковой ситуации.

По данным источника издания, европейских правительств, готовых отсрочить Brexit до весны 2020 года, как минимум 25.

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«Нам это очень не нравится, но мы собираемся позволить им новое продление. В конце-концов никто не хочет чтобы его считали тем, кто отключил систему жизнеобеспечения», — заявил источник.

Напомним, 24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что 7 июня уйдет в отставку.

Отставка Мэй во многом связана с неудачами процесса выхода Великобритании из ЕС. За последние полгода парламент страны трижды отклонил план Brexit, который правительство Мэй согласовал с Брюсселем и предложил на утверждение Палате общин.

В результате Британия не смогла оставить Евросоюз в запланированные сроки, дедлайн по достижению договоренностей отложен до 31 октября 2019 года.

Теги:   Евросоюз Великобритания Brexit

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