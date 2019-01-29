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Brexit без соглашения ослабит Британию и ЕС, этим воспользуются РФ и КНР - разведка США

Сегодня, 18:24
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EPA

Директор Нацразведки США Дэн Коутс заявил, что Brexit без соглашения ослабит Британию и ЕС, чем обязательно воспользуются РФ и КНР.

Об этом Коутс заявил на слушаниях в Сенате.

"Перспектива Brexit без сделки остается. Это вызовет существенные экономические потери  и ослабит как Великобританию, так и ЕС...изменением соотношения сил в Европе воспользуются РФ и КНР, бросив вызов интересам США в регионе", - заявил Коутс.

15 января британский парламент не поддержал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Парламент должен был провести голосование по соглашению о Brexit еще 11 декабря 2018 года, но Тереза Мэй решила его отменить из-за недостаточной поддержки со стороны депутатов. Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

Теги:   Россия КНР Евросоюз США Великобритания Brexit

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