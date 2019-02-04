Brexit: Барнье заявил, что ЕС не согласится на возобновление переговоров по условиям сделки Сегодня, 20:55 69 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Brexit запланирован на 29 марта 2019 года ЕРА

Главный переговорщик ЕС по вопросу Brexit Мишель Барнье заявил, что Брюссель не вернется к обсуждению условий сделки по о выходе Великобритании из ЕС.

Об этом он сообщил в Twitter по итогам встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Мы придерживаемся единого мнения, что вопрос о сделке по выходу Британии из ЕС не может быть снова открыт. Страховочный план - единственное рабочее решение по ирландской границе на сегодняшний день", - сказал он.

Dialogue @EU27 continues #Brexit. Today in The Hague with @MinPres Mark Rutte: full agreement that Withdrawal Agreement cannot be reopened. Backstop = only operational solution to address Irish border issue today. EU ready to work on alternative solutions during transition. pic.twitter.com/YsCNI10K71 — Michel Barnier (@MichelBarnier) 4 февраля 2019 г.

Однако, по словам Барнье, ЕС готов работать над альтернативными решениями во время переходного периода.

Озвучивать так называемый "план Б" Тереза Мэй будет вынуждена из-за того, что ее предыдущая сделка, согласованная с ЕС, 15 января провалилась в британском парламенте. За сделку Мэй проголосовали только 202 депутата, против - 432. Эксперты предполагали, что сделка потерпит поражение, однако не ожидали, что столько парламентариев проголосуют против нее.

Несмотря на провал сделки, Мэй смогла выстоять в голосовании о недоверии, которое в парламенте инициировал глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

Окончательный выход Британии из Евросоюза был запланирован на 29 марта 2019 года.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.