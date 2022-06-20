«Путин готов пойти на риск». Великобритания должна «готовиться к войне», чтоб сдерживать Россию — британский генерал 20 июня, 12:31 Цей матеріал також доступний українською Британский генерал считает, что Великобритания должна «готовиться к войне» для сдерживания РФ (Фото:Ministry of Defence/Facebook)

Об этом сообщает Sky News.

«Дело в том, что, должным образом подготовившись к войне, создав действительно надежное сдерживание, мы остановим войну», — сказал он.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин показал, «что он готов пойти на риск и начать открытую войну в Европе».

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«Он делает это в Украине с ужасными, ужасными последствиями», — сказал генерал.

Брэдшоу заявил, что Великобритания должна гарантировать, что Путин не видит возможности начать что-либо против НАТО.

«Мы не должны давать ему такую ​​возможность, и то, что говорит генерал Сандерс, это то, что говорили военачальники на протяжении тысячи лет: если вы хотите мира, готовьтесь к войне», — сказал он.

Новый командующий британской армией Патрик Сандерс заявлял своим войскам, что они должны «снова приготовиться к бою в Европе», чтобы победить силы российского диктатора Владимира Путина.

По его словам, он стал «первым начальником генерального штаба с 1941 года, принявшим командование армией в тени сухопутной войны в Европе с участием континентальной державы».

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