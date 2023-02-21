В Белом доме назвали абсурдом бредовые обвинения Путина в адрес Запада 21 февраля, 15:00 Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал «абсурдными» обвинения кремлевского диктатора Владимира Путина в адрес Запада.

Об этом сообщает DW.

«Никто не нападает на Россию. Есть некий абсурд в представлении о том, что Россия находится под какой-то военной угрозой со стороны Украины или кого-либо еще», — сказал Салливан.

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По его словам, решение начать войну в Украине было выбором Путина.

«Россия прекращает войну в Украине и возвращается домой — война заканчивается. Но если Украина прекращает воевать, а Соединенные Штаты и коалиция перестают помогать ей воевать — тогда Украина исчезает с карты», — подчеркнул Салливан.

21 февраля в ходе послания федеральному собранию РФ Путин заявил, что это якобы Запад «развязал войну против Украины», а также пригрозил расширением агрессии из-за переговоров о передаче Украине дальнобойного оружия.