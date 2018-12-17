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Бред сивой кобылы. Турчинов ответил на слова Лаврова об "украинской провокации"

Сегодня, 17:04
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Турчинов назвал слова Лаврова "бредом сивой кобылы"

Фото: turchynov.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов ответил на заявление главы МИД России Сергея Лаврова о якобы запланированной президентом Петром Порошенко на последнюю декаду декабря "вооруженной провокации" на административной границе с оккупированным Крымом.

""Разоблаченное" главой российского МИД Сергеем Лавровым "запланированное в последнюю декаду декабря наступление украинской армии вместе с американскими и британскими инструкторами на вооруженные силы РФ", как и другие его пассажи, вроде "нацистского" и "неонацистского режима" и т.д., можно прокомментировать одним фразой. Сделаю это на понятном россиянам языке: "Бред сивой кобылы!", простите, "сивого мерина"", - передает слова Турчинова его сайт.

Напомним, 17 декабря в эфире одной из российских пропагандистских радиостанций Лавров пригрозил президенту Украины Петру Порошенко "ответом" в случаи неких "провокаций" на админгранице с оккупированным РФ Крымом.

Его слова уже прокомментировал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он подчеркнул, что Украина никогда не создавала никаких прецедентов, которые можно было бы расценить как провокации.

"Он (Лавров - ред.) сам это придумал, а потом вышел и сам это озвучил. Третье, чего ему не хватает - это самому и реализовать свой абсолютно неадекватный план", - сказал украинский премьер.

Теги:   Оккупированные территории Аннексия Крыма Сергей Лавров Александр Турчинов Украина-Россия Крым

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