США отвергли предложение президента Бразилии обсуждать мир в Украине без Украины

11 февраля, 03:07
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Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что намерен обсудить с лидерами России, Китая, Индонезии, Индии и США необходимость достижения мира в Украине. В США отвергли это.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Решение о мирных переговорах относительно завершения войны должен принимать президент Украины Владимир Зеленский, сказал Кирби.

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«Именно президент Зеленский должен определить, уместны ли переговоры, и если уместны, то при каких обстоятельствах. Как бесчисленное количество раз говорил президент США Джо Байден. Ничего об Украине без Украины», — заявил Кирби.

Представитель американского ведомства также отметил, что Вашингтон поддержит Зеленского, когда и если он примет решение о переговорах с Россией.

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Как сообщалось, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отклонил просьбу Германии отправить боеприпасы Украине.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Бразилия Война в Украине Война России против Украины

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