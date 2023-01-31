Отклонил просьбу Германии. Президент Бразилии отказался отправлять боеприпасы Украине 31 января, 10:27 Луис Инасиу Лула да Силва и Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отклонил просьбу Германии отправить боеприпасы Украине.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Бразилия не заинтересована в передаче боеприпасов для использования в войне», — заявил он на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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Информагенство пишет, что Шольц в ходе своего четырехдневного визита в Южную Америку пытался заручиться поддержкой Украины.

На совместной пресс-конференции Шольц заявил, что многие страны, в том числе Бразилия, могут быть втянуты в территориальные конфликты, если другие лидеры решат, как Путин, «листать учебники истории».

В свою очередь Лула заявил, что Бразилия не хочет никакого участия в войне, «даже косвенного».

«Мы должны искать, кто может помочь найти мир между Россией и Украиной», — сказал он.