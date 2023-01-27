Бразилия отказала Германии предоставить снаряды для танков, которые передадут ВСУ — СМИ

27 января, 21:21
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Флаг Бразилии (Фото:gleidiconrodrigues / pixabay)

Флаг Бразилии (Фото:gleidiconrodrigues / pixabay)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отклонил просьбу Германии по поставке боеприпасов для танков Leopard, которые Берлин передаст Украине, сообщает Folha de S.Paulo.

По информации издания, это решение было принято в минувшую пятницу на встрече с главой Вооруженных сил Бразилии Раулем Ботелью и министром обороны Бразилии Хосе Мусио. Это было в преддверии отставки командующего армией Жулио Сезара де Арруда.

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По словам военных и политиков, информированных об этом эпизоде, Арруда сказал, что Бразилия получит около 25 миллионов реалов за большое количество хранящихся для ее танков Leopard боеприпасов.

Лула отказался, аргументируя это тем, что не следует провоцировать россиян. Бразилия, несмотря на осуждение вторжения 24 февраля 2022 года в ООН, сохраняет позицию нейтралитета по экономическим причинам, отказываясь участвовать в санкциях против президента России Владимира Путина.

В Берлине обещают передать Украине танки Leopard 2 уже до конца марта.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Бразилия Германия Российская агрессия Военная помощь Война России против Украины танки Leopard

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