Президент Бразилии хочет внести «исключительный» вклад в прекращение войны РФ против Украины 21 марта, 23:05 Лула да Силва Луис Инасиу (Фото:REUTERS/Adriano Machado)

Бразилия может внести «исключительный» вклад в прекращение войны и возвращение к миру в Украине.

Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, сообщает UOL Economia.

Он отметил, что хочет обсудить мирные переговоры о войне в Украине с главой КНР Си Цзиньпином во время его визита в Китай на следующей неделе. Также он добавил, что одобряет встречу лидера Китая и российского диктатора Владимира Путина.

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Лула напомнил, что Бразилия осудила российское вторжение, но о возможности мира в Украине нужно говорить большему количеству стран.

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«Бразилия сказала дословно — мы осуждаем вторжение в Украину. Мы считаем, что Россия не могла этого сделать, ей не нужно было это делать. Но она сделала, война длится уже год. Так что теперь необходимо, чтобы кто-то начал говорить о мире», — сказал Лула.

Президент Бразилии сообщил, что он поговорит с Си Цзиньпином, поскольку считает Китай очень важной страной, которая может вести более серьезные переговоры с Соединенными Штатами. Также он убежден, что Бразилия может внести «исключительный» вклад в прекращение войны и возвращение к миру в Украине.

3 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва.