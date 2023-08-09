Голос Бразилии является «критически важным» для убеждения России вернуться к зерновой сделке — Блинкен 9 августа, 13:14 Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Lehtikuva/via Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что голос Бразилии и ее главы Лулы да Силвы является важным для того, чтобы убедить Россию вернуться к зерновой сделке.

Об этом он сказал в комментарии GloboNews.

«Голос Бразилии, голос президента Лулы является критически важным, и использование этого голоса, чтобы убедить россиян вернуться к соглашению, было бы очень, очень положительным моментом», — заявил он.

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Блинкен также добавил, что зерновая сделка никогда не стала бы необходимостью, которая возникла только потому, что Россия вторглась в Украину и заблокировала ее порты.

Он заявил, что пока зерновая сделка действовала, из Украины удалось вывезти 35 миллионов тонн продуктов питания.

Блинкен отметил, что половина из экспортируемого продовольствия приходилась на развивающиеся страны, еще треть — на страны с низким и средним доходом, многие из которых расположены в Африке.

По его словам, с момента выхода России из зерновой инициативы, цены для всех выросли на 10−15%.

«Поэтому мир громко говорит, что мы хотим, чтобы Россия вернулась к этому соглашению. И, конечно, важное влияние и голос Бразилии в том, чтобы вернуть Россию в этом направлении, было бы очень хорошо», — подчеркнул Блинкен.

Ранее Госсекретарь США назвал «смешным» предложение РФ о бесплатных поставках зерна в африканские страны, поскольку предложение страны-агрессора включало доставку зерна в «полдюжины стран», около 50 тысяч тонн, в то время как в рамках Черноморской зерновой инициативы в страны с низким и средним уровнем дохода было поставлено 20 миллионов тонн.

Выход РФ из зерновой сделки — что известно

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста. Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна готова предложить РФ перерабатывать российское зерно, которое будет приходить по зерновому коридору, на муку и отправлять его в бедные страны Африки и слаборазвитые государства.

