В Бразилии исключили любое усиление поддержки Украины — Politico 25 мая, 12:32 Луїз Інасіо Лула да Сілва (Фото:REUTERS/Adriano Machado)

На фоне войны России против Украины бразильский чиновник исключил любое усиление поддержки Киева, сообщает Politico.

«В идеальном мире британцы хотели бы, чтобы Бразилия присоединилась к санкциям. Но они достаточно умны, чтобы понять, что идеального мира не существует, и все так, как есть», — сказал чиновник.



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На вопрос, сможет ли Великобритания убедить Чили предоставить военную помощь Украине, чилийский чиновник ответил: «Этого не произойдет, совсем нет».

Выступая в понедельник, 22 мая, в столице Чили Сантьяго, глава британского МИД Джеймс Клеверли стремился сблизить латиноамериканские правительства с Западом, утверждая, что регион заслуживает большего влияния на международной арене.



Ранее президент Бразилии Лула да Силва заявил, что не встретился с Владимиром Зеленским на саммите G7 в Японии, потому что тот «опоздал и не пришел».

«У меня была двусторонняя встреча с Украиной здесь, в этой комнате, на 15:15. Мы ждали и получили информацию, что он опаздывает. Зеленский не появился… Очевидно, что у него были встречи, и он не смог прийти», — сказал Лула.

В свою очередь Зеленский рассказал, что не встретился с Лулой да Силвой из-за плотных графиков.

Президент Бразилии в апреле разозлил Запад предположением, что и Украина, и Россия виноваты в войне. Также он отмечал, что США и Европа должны прекратить поставлять Украине оружие. По его словам, такими действиями они затягивают войну.