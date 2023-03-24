Президент Бразилии предложит «мирный клуб» для завершения войны в Украине 24 марта, 18:40 Луис Инасиу Лула да Силва (Фото:REUTERS/Adriano Machado)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложит создать «мирный клуб» вместе с Китаем для завершения войны в Украине.



Об этом сообщает Financial Times.

Свое предложение президент сделает во время визита в Китай и встречи с лидером страны Си Цзиньпином. В настоящее время Бразилия пытается поменять "политику изоляции", проводимую бывшим президентом Жаиром Болсонару.

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"Мы очень заинтересованы в содействии или помощи создать некую встречу, которая приведет к мирному процессу. Президент столько раз говорил, что он много слышит о войне, но очень мало слов о мире. Его интересуют мирные разговоры", - заявил глава МИД Бразилии Мауро Виейра.



Сам президент Бразилии также ранее говорил, что хочет создать группу стран, которые бы вели мирные переговоры с Украиной и РФ для прекращения войны.

"Я предлагаю создать группу стран, которые постараются сесть за стол переговоров с Украиной и Россией, чтобы попытаться найти мир", - заявил президент.

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24 февраля Китай обнародовал документ с позицией по «урегулированию» войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня, переговорам, но не выводу войск РФ с украинской территории.

Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, но не согласился с некоторыми пунктами.