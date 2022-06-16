Защищал Украину в рядах ВСУ. ЕСПЧ обязал Россию не допустить казни марокканца Брагима Саадуна, «осужденного» в оккупированном Донецке 16 июня, 23:01 Цей матеріал також доступний українською Слева направо: британцы Эйден Эслин, Шон Пиннер и марокканец Брахим Саадун в зале «суда» в оккупированном Донецке (Фото:handout via REUTERS)

Европейский суд по правам человека призвал Россию обеспечить, чтобы «смертный приговор» псевдосуда в «ДНР» военнопленному гражданину Марокко Брагиму Саадуну, который защищал Украину в рядах ВСУ, не был приведен в исполнение.

Решение об обеспечительных мерах принято по делу Саадун против России и Украины (28944/22), сообщается на сайте ЕСПЧ в четверг, 16 июня.



ЕСПЧ указал: Россия должна обеспечить, что «смертная казнь» Саадуна не будет приведена в исполнение, гарантировать надлежащие условия его содержания и предоставить всю необходимую медицинскую помощь и лекарства. Также суд призвал правительство Украины обеспечить, «насколько это возможно, уважение конвенционных прав заявителя».

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Сообщается, что вопрос юрисдикции территории, на которой удерживают военнопленного, является предметом рассмотрения в другом деле Украина и Нидерланды против России.

В решении ЕСПЧ сказано, что Брагим Саадун 2000 года рождения в 2019 году переехал в Украину, чтобы учиться в Киеве. В ноябре 2021 года он уехал из Киева, чтобы пройти военную подготовку, а затем поступил на службу в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты ВСУ в Мариуполе Донецкой области. Кремлевская пропаганда 13 апреля 2022 года утверждала, что 1026 военных из бригады Саадуна «сложили оружие» и были взяты в плен оккупантами в Мариуполе, также сообщается в тексте решения.

Ранее отец Брагима Саадуна Тахар Саадун заявил, что его 21-летний сын в 2020 году получил украинское гражданство и сдался в плен добровольно, а также подчеркнул, что с ним должны обращаться как с военнопленным.

Так называемый «верховный суд» террористической группировки «ДНР» 9 июня объявил, что "приговорил" к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна, которые защищали Украину. Все они вступили в ряды ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения России.



В Генеральном штабе ВСУ напомнили, что все иностранные граждане и люди без гражданства, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины в рядах ВСУ, в добровольном порядке приняты на службу по контракту в соответствии с украинским законодательством. На них как на военнослужащих ВСУ распространяется правовой статус комбатантов, и в случае попадания в руки врага с ними должны обращаться как с военнопленными.



Глава МИД Британии Лиз Трасс обсудила с украинским коллегой Дмитрием Кулебой совместные усилия по освобождению из плена иностранных защитников Украины, которым кремлевский режим угрожает смертной казнью.



Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Украина расследует вынесение псевдосудом «ДНР» фиктивного приговора и принимает меры для того, чтобы все причастные к этому незаконному решению были привлечены к ответственности.



По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, «приговор» иностранцам нужен России для внутренней пропаганды и не будет иметь юридических последствий.



Кто и как воюет с Россией в составе Интернационального легиона? – Антон Миронович https://www.youtube.com/embed/e2DHEDoj4P0

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