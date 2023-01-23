В Пентагоне пообещали передать Bradley в Украину в ближайшие недели — СМИ

23 января, 22:32
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Bradley (Фото:REUTERS/David Mdzinarishvili)

Bradley (Фото:REUTERS/David Mdzinarishvili)

Первые боевые машины пехоты Bradley должны прибыть в Украину в «относительно близком будущем», сообщает Голос Америки со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.

Он уточнил, что речь идет о неделях.

«В последнем объявленном пакете вооружений мы сосредоточились на предоставлении украинцам возможности, которые они могут использовать немедленно, чтобы изменить расстановку сил на поле боя», — добавил чиновник Пентагона.

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В последнем пакете военной помощи, о котором было объявлено 20 января, США пообещали передать Украине 59 боевых машин пехоты Bradley.

Также 6 января США пообещали передать ВСУ 50 БМП Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   США Помощь Российская агрессия Пентагон Запад БМП M2 Bradley

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