У Медведева истерика. Минобороны РФ опубликовало адреса европейских компаний, которые делают дроны для Украины

Представители Минобороны страны-агрессора РФ и одиозный российский политик Дмитрий Медведев разразились угрозами в адрес европейских компаний, которые якобы производят БПлА для Украины — и опубликовали их адреса.

Оккупанты опасаются, что 26 марта властями отдельных стран Европы «было принято решение о наращивании производства и поставок Украине БПЛА для ударов по территории России — за счет расширения «финансирования расположенных на территории европейских стран украинских и совместных предприятий по выпуску ударных беспилотников и их компонентов».

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Россияне, в частности, утверждают, что дроны для Украины производят в Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше и Чехии — и попытались испугать «последствиями».

Более того, в Минобороны РФ утверждают, что «вместо укрепления безопасности европейских государств, действия европейских правителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией».

Дмитрий Медведев, который сейчас занимает пост заместителя главы российского Совета безопасности, в который раз начал открыто угрожать странам Европы из-за помощи Украине.

Как сообщают российские пропагандисты, он заявил, что публикацию Минобороны России списка заводов в европейских странах, где якобы производят дроны и другое оборудование для Украины, следует понимать как «перечень потенциальных целей» для армии оккупантов.

«Когда удары станут реальностью, зависит от того, что произойдет дальше. Спите спокойно, дорогие партнеры», — угрожает Медведев.

Израильский военный обозреватель Игаль Левин отметил, что в перечне минобороны страны-агрессора также оказались производители из Турции и Израиля.

«Е****ту напомнить, что в последний раз, когда ВС РФ сталкивались с Турцией и Израилем, это были либо сбитый в 2015 году турками Су-24, либо косвенно за****енный Израилем Ил-20 в 2018-м?» — написал он.

15 апреля Министерство обороны Великобритания объявила о предоставлении Украине крупнейшего в истории пакета беспилотников — речь идет о более 120 000 дронов в течение 2026 года.

В новый пакет помощи войдут дальнобойные ударные дроны, разведывательные и рекогносцировочные БПЛА, логистические беспилотники и «морские средства, которые проверены в боях на передовой Украины». Поставки этих новых беспилотников в Украину уже начались в апреле, отметило Минобороны Великобритании.

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«На пятом году жестокой войны Путина Великобритания продолжает активизироваться и в этом году предоставляет Украине наибольшее количество дронов за всю историю. Это значительное усиление предоставит украинским силам возможности, необходимые для защиты своего народа и борьбы с российской агрессией», — заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.