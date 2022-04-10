«Колаборанты испытывают страх». Сторонники оккупационных властей в Крыму понимают, что Украина вернет суверенитет над полуостровом — Чубаров 10 апреля, 22:06 Цей матеріал також доступний українською Военная техника в Армянске. Крым, 24 февраля 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Оккупированный Крым внимательно следит за войной между Украиной и Россией, а разговоры «присоединить» территории юга Украины оккупантами к полуострову являются фантазиями местного уровня, рассказал в эфире Радио НВ глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«В оккупационных властях Крыма могут что угодно думать о Херсонской области или части Запорожской области, но понятно, что принципиальные решения будут приниматься в Москве. Да, есть такие прогнозы, что мол надо „присоединить“ близлежащие районы Херсонской области к Крыму, если Москва не будет готова объявить на территории Херсона так называемую „Херсонскую народную республику“. Есть разные фантазии, но это никого и ни к чему не обязывает», — сказал он.

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Он добавил, что в Крыму все население в целом следит за происходящим на материковой части украинского государства и следит за результатами военных событий.

«Если одна часть населения, назовем ее условно оккупанты, включая членов их семей, это коллаборанты местные и сторонники России — она не мала, но она не является большинством. Они следят с нескрываемым страхом, потому что они осознают, что завершением этой войны будет освобождение ранее оккупированных украинских территорий и для них сейчас главное, чтобы не упустить тот момент, когда они должны покинуть срочно полуостров и эти страхи откровенны», — отметил Чубаров.

При этом Чубаров обратил внимание на другую группу оккупированного полуострова — это крымские татары, этнические украинцы, также следящие за происходящим.

«Это люди, которые живут надеждой на восстановление украинского суверенитета над Крымом и вот эти люди должны сейчас получать наибольшую нашу поддержку, хотя бы моральную, чтобы все политики, на всех уровнях на территории материковой Украины, любыми высказываниями должны усиливать надежду этих людей на освобождение от российских оккупантов», — резюмировал глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Воскресенье, 10 апреля — 46-й день преступной войны, которую Россия ведет против Украины.

В то время как Россия пытается развернуть новую наступательную кампанию в зоне ООС, международная поддержка Украины крепнет. За последние дни Киев посетили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Австрии Карл Негаммер, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Лидеры ЕС и Британии вместе с президентом США Джо Байденом заверили, что страны Запада не только продолжат поставки современного вооружения в Украину, но и адаптируют их к нуждам ВСУ.

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