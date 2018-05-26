Боты, фейки и манипуляции в соцсетях: Мюллер изучает израильский доклад о манипуляциях на выборах в США

Специальный прокурор США Роберт Мюллер изучит доклад частной израильской разведывательной фирмы Psy-Group о манипулировании мнением избирателей в социальных сетях во время президентской кампании 2016 года в США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.

Сообщается, что компания Psy-Group может быть связана со спецслужбами Израиля.

По информации The Wall Street Journal, доклад был подготовлен вскоре после выборов в США 2016 году. В нем описываются варианты использования социальных сетей, ботов и фальшивого контента, которые могли склонять пользователей голосовать за Дональда Трампа.

Доклад является типовым анализом, при этом не уточняется, является ли доклад реальным анализом или же он основан на теоретических предположениях.

Представители Роберта Мюллера и сам спецпрокурор пока не комментируют данную информацию.

Недавно стало известно, что президент США поручил министерству юстиции проверить информацию в прессе о том, что ФБР тайно следило за его предвыборным штабом, внедрив туда своего агента.

Напомним, 17 мая 2017 года Министерство юстиции США поручило экс-директору ФБР Роберту Мюллеру расследовать степень вмешательства России в выборы президента США, а также возможные договоренности между Кремлем и Трампом (либо любыми лицами, представляющими его штаб).

Смотрите также

27 апреля 2018 года комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США официально объявил о завершении расследования о вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году и обнародовал рассекреченную версию отчета.

В документе указано, что не было обнаружено доказательств того, что избирательный штаб Дональда Трампа вступил в сговор с Москвой во время президентской кампании 2016 года.

Смотрите также

Однако в отчете говорится о том, что Россия на протяжении десятилетия активно занималась информационной войной против Запада. В частности, РФ стремилась посеять вражду в США с помощью кибератак и социальных сетей.

Ранее Дональд Трамп потребовал от американского Федерального бюро безопасности обнародовать материалы, которые связаны с возможной слежкой за его предвыборной кампанией в 2016 году.

А также заявил, что тайный осведомитель ФБР, работавший в его предвыборном штабе в 2016 году, не обнаружил никакого "сговора с Россией", потому что его не было.