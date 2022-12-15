Евросоюз предоставил статус кандидата Боснии и Герцеговине

15 декабря, 19:23
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Евросоюз (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Евросоюз (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Босния и Герцеговина в четверг, 15 декабря, получила официальный статус кандидата на членство в Евросоюз по итогам заседания Евросовета в Брюсселе, — об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на источники среди европейских дипломатов.

Обновлено в 20:14. Как сообщает пресс-служба Евросовета, Босния и Герцеговина получила статус кандидата с условием, что выполнит рекомендуемые шаги по укреплению верховенства права, борьбе с коррупцией и организованной преступностью, по вопросам миграции и основных прав.

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Информацию подтвердила пресс-служба правительства Словении, которая инициировала решение во время саммита в июне 2022 года.

«Сегодняшним решением мы даем надежду народу Боснии и Герцеговины, как дали надежду народам Украины и Молдовы несколько месяцев назад», — заявил премьер-министр страны Роберт Голоб.

https://twitter.com/BarendLeyts/status/1603439475224461315

Еврокомиссар по вопросам расширения и добрососедства Оливер Вархели в Twitter приветствовал решение ЕС и заявил, что «будущее Боснии и Герцеговины — в Евросоюзе».

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https://twitter.com/OliverVarhelyi/status/1603439514256654336

Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в ЕС в 2016 году.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. 1 июля президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмигаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписали совместное заявление о достижении полноправного членства в Евросоюзе.

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Украина рассчитывает стать членом Евросоюза в течение пяти лет.

https://www.youtube.com/embed/65WeHPnK1Tk
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Евросоюз Босния и Герцеговина Евроинтеграция Евросовет

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