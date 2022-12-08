Война стала «жестоким пробуждением». ЕС не хватает критически важных оборонных возможностей, запасы быстро истощились — Боррель 8 декабря, 13:48 Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не хватает критически важных оборонных возможностей.

Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, полномасштабное вторжение России в Украину стало «жестоким пробуждением» для Европы, которой не хватает возможностей, необходимых для защиты от «угроз более высокого уровня».

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«Нам не хватает критически важных оборонных возможностей», — сказал он.

Боррель заявил, что военные запасы Европы «быстро истощились» в условиях конфликта.

По его словам, причина этого — недостаточные инвестиции в оборонный сектор.

«Я знаю, что общественное мнение предпочитает масло, а не пушки, определенно, но мы годами недоинвестировали (в оборону — ред.). И эти склады быстро пустеют, потому что они и были почти пустыми», — сказал Боррель.