«Весна и лето будут решающими». Боррель призвал страны Европы как можно скорее передать Украине танки
Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны Европы как можно быстрее передать Украине танки.
«Я хочу обратиться к странам, которые имеют у себя современные танки, но они просто стоят и пылятся, не используются. Передайте эти танки Украине, сделайте это как можно быстрее», — сказал он на заседании Европарламета.
По его словам, исход войны будет разрешаться весной и летом.
«Эта весна и лето будут решающими», — сказал он.
Боррель заявил, что нужно помочь Украине в военном плане, но также прилагать дипломатические усилия, необходимые для того, чтобы мир наступил как можно скорее.
«Это не альтернативы. Они не противоречат друг другу. Мы должны делать обе вещи параллельно», — сказал он.