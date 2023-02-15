«Весна и лето будут решающими». Боррель призвал страны Европы как можно скорее передать Украине танки 15 февраля, 11:57 Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны Европы как можно быстрее передать Украине танки.

«Я хочу обратиться к странам, которые имеют у себя современные танки, но они просто стоят и пылятся, не используются. Передайте эти танки Украине, сделайте это как можно быстрее», — сказал он на заседании Европарламета.

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По его словам, исход войны будет разрешаться весной и летом.

«Эта весна и лето будут решающими», — сказал он.

Боррель заявил, что нужно помочь Украине в военном плане, но также прилагать дипломатические усилия, необходимые для того, чтобы мир наступил как можно скорее.

Фото: NV

«Это не альтернативы. Они не противоречат друг другу. Мы должны делать обе вещи параллельно», — сказал он.