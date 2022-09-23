«Украина победит». Морально и политически Россия уже проиграла войну — Боррель 23 сентября, 11:23 Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что морально и политически Россия уже проиграла войну против Украины.

Об этом сообщается на сайте европейской дипломатии.

«Морально и политически Россия уже проиграла войну. И все чаще проигрывает и на поле боя. Украина победит», — сказал он.

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По его словам, российский диктатор Владимир Путин «продолжает идти по опасному пути эскалации».

«Он пытается запугать Украину и все страны, которые поддерживают Украину. Но это не удастся. В прошлом он потерпел неудачу, и потерпит неудачу снова, как в конечном итоге заканчиваются все военные вторжения. Но сколько еще мужчин, женщин и детей должно умереть, прежде чем российский президент решит замолчать?», — сказал он.

Боррель заявил, что война России против Украины — это больше, чем война в Европе.

«На карту поставлена ​​защита более слабых государств от более сильных. Хотим ли мы глобального верховенства закона или хотим закона джунглей? Верим ли мы в сферы влияния или в свободный выбор суверенных государств?», — сказал он.

По его словам, эта война — трагедия во многих смыслах.

«Помимо ужасных жертв и разрушений, нанесенных Украине, Россия втягивает мир в экономический спад и глобальный продовольственный кризис», — сказал он.



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