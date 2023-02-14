Молдова находится под огромным российским давлением — Боррель

14 февраля, 12:41
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Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman)

На фоне заявления президента Молдовы Майи Санду о том, что РФ планирует совершить госпереворот в Молдове глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Молдова находится под огромным российским давлением.

Об этом сообщает Европейская правда.

«Мы знаем, под каким огромным российским давлением находится Молдова», — сказал он.

Боррель добавил, что Молдова в 2023 году будет принимать встречу Европейского политического сообщества.

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«Это будет прекрасная возможность показать поддержку Молдове, чтобы противодействовать российскому давлению, которое каждый день все сильнее», — сказал он.

В понедельник, 13 февраля, президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове.

По ее словам, РФ с помощью протестов оппозиции намерена сменить власть в стране.

Санду рассказала, что документы, полученные от Украины, «указывают на места и логистические аспекты организации этой взрывной деятельности».

https://www.youtube.com/watch?v=xbLQ7IDMeI0
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Евросоюз Молдова Жозеп Боррель

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