Молдова находится под огромным российским давлением — Боррель 14 февраля, 12:41 Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman)

На фоне заявления президента Молдовы Майи Санду о том, что РФ планирует совершить госпереворот в Молдове глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Молдова находится под огромным российским давлением.

Об этом сообщает Европейская правда.

«Мы знаем, под каким огромным российским давлением находится Молдова», — сказал он.

Боррель добавил, что Молдова в 2023 году будет принимать встречу Европейского политического сообщества.

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«Это будет прекрасная возможность показать поддержку Молдове, чтобы противодействовать российскому давлению, которое каждый день все сильнее», — сказал он.

В понедельник, 13 февраля, президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове.

По ее словам, РФ с помощью протестов оппозиции намерена сменить власть в стране.

Санду рассказала, что документы, полученные от Украины, «указывают на места и логистические аспекты организации этой взрывной деятельности».