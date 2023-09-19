Боррель подтвердил, что главы МИД стран ЕС проведут выездное заседание в Киеве 19 сентября, 08:43 Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Совет министров стран ЕС по иностранным делам проведет выездное заседание в Киеве, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией в Украине.

Об этом он сообщил во время брифинга по итогам встречи министров иностранных дел ЕС в рамках их участия в Генеральной Ассамблее ООН.

По его словам, во время встречи будут обсуждаться будущие обязательства Евросоюза по безопасности перед Украиной.

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«Я могу сообщить, что мы проведем встречу министров иностранных дел в Киеве уже в ближайшее время», — подчеркнул Боррель.

Он отметил, что в целях безопасности не может назвать конкретные даты встречи, но заверил, что она состоится вскоре.

Ранее итальянское агентство ANSA со ссылкой на три источника сообщало, что министры иностранных дел стран — членов Евросоюза могут провести следующее заседание Совета министров иностранных дел в Киеве.

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28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России в Украину, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз.



17 июня 2022 года Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня 2022 года поддержали предоставление статуса кандидатов в члены ЕС Украине и Молдове. Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных им в выводах по соответствующим заявкам на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».



В начале марта 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС. По его словам, Киев рассчитывает на политическое решение о начале переговоров о вступлении уже в этом году.



22 июня еврокомиссар Оливер Варгеи заявил, что Украина выполнила две из семи рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров по вступлению в ЕС, а остальные рекомендации еще находятся на стадии реализации.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в начале сентября заявила, что Украина будет готова к членству в Евросоюзе в течение ближайших двух лет.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Киев хочет начать переговоры о членстве в Евросоюзе до конца 2023 года.