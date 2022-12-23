Неправильный путь. Иран совершил огромную стратегическую ошибку поддержав Россию в войне против Украины — Боррель 23 декабря, 16:01 Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Иран совершил огромную стратегическую ошибку поддержав Россию в ее войне против Украины, заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

Об этом сообщает пресс-служба Борреля.

Глава европейской дипломатии призвал Иран прекратить поставку России беспилотников и военное сотрудничество со страной-агрессором.

Видео дня

«Тегеран знает о продолжающихся военных преступлениях России, нацеленных на гражданскую инфраструктуру. Иран совершает огромную стратегическую ошибку», — сказал он.

Боррель заявил, что Иран выбирает неправильный путь и подрывает доверие к себе, когда делает вид, что не принимает чью-либо сторону в этой войне.

Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотников и применяет против Украины три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия получила новую партию ударных беспилотников Shahed от Ирана. По его словам, Тегеран передал оккупантам еще 250 дронов.

СМИ сообщали, что Россия заказала у Ирана новую партию вооружения, в том числе сотни баллистических ракет и беспилотников.

6 декабря глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Иран так и не передал России баллистические ракеты.

Передачу иранских ракет в РФ не подтверждают и в США.

Иран последовательно отрицает, что имеет отношение к поставке дронов-камикадзе России, которая использует их для террора мирных жителей и уничтожения энергетической инфраструктуры Украины.