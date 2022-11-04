«Мы настаиваем». Боррель призвал Иран прекратить поставки вооружения в Россию

4 ноября, 12:51
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Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman)

В пятницу, 4 ноября глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель призвал Иран прекратить поставки вооружения в Россию.

Об этом сообщает Spiegel.

«Мы настаиваем на том, чтобы Иран прекратил поставки оружия в Россию», — сказал он в кулуарах встречи министров иностранных дел G7.

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Боррель подчеркнул, что Украина предоставила доказательства использования Россией иранских беспилотников.

Видео дня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что планы Ирана поставлять России оружие неприемлемы.

Ранее американский телеканал СNN сообщал, что власти Ирана намерены поставить Кремлю 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что РФ может уже в ноябре применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности.

https://www.youtube.com/watch?v=NYZWZD0Bqw8&t=281s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Иран Жозеп Боррель Война России против Украины

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