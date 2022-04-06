Для завершения войны. ЕС должен продолжать вооружать Украину и предоставлять больше поддержки — Боррель 6 апреля, 12:29 Цей матеріал також доступний українською Жозеп Боррель (Фото:Olivier Douliery/Pool via REUTERS)

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что для завершения войны России против Украины необходимо продолжать вооружать Украину и давить на Кремль.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Эта война должна быть закончена как можно скорее. Но как она будет закончена? Чем скорее, тем лучше, но не любым образом. Если это будет страна в руинах, демонтирована территориально, нейтрализованная, с миллионами людей в изгнании и миллионами погибших, то нет. Мы не хотим, чтобы война завершилась таким образом», — сказал он.

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По его словам, для того, чтобы этого не случилось, ЕС должен продолжать поддерживать Украину.

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«Поэтому мы должны продолжать вооружать Украину и предоставлять еще больше поддержки. Мы хотим дать больше оружия. Это то, чего украинцы от нас ожидают, и это то, что мы делаем и мы должны делать еще больше и быстрее», — заявил Боррель.

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