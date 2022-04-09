Война будет выиграна на поле боя: поставки оружия адаптированы к нуждам Украины — Боррель

9 апреля, 19:54
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Боррель заявил, что поставки оружия будут адаптированы к нуждам Украины (Фото:Julien Warnand / Pool via REUTERS)

Боррель заявил, что поставки оружия будут адаптированы к нуждам Украины (Фото:Julien Warnand / Pool via REUTERS)

Давление на РФ должно усиливаться, а помощь Украине, в частности, военная, — увеличиваться. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после визита в Украину.

«Эта война будет выиграна на поле боя. Дополнительные 500 миллионов евро от ЕС находятся в стадии реализации. Поставки оружия будут адаптированы к нуждам Украины», — написал Боррель в Twitter в субботу, 9 апреля.

Видео дня
https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1512778418445860864?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1512778418445860864%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fzn.ua%2Fukr%2FWORLD%2Fvijna-bude-vihrana-na-poli-boju.html
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Накануне Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетили с визитом Киев.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Евросоюз Оружие Вооружение Украина-ЕС Жозеп Боррель Война России против Украины

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