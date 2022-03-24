«Хочет только оккупировать территории». Боррель считает, что Кремль не заинтересован в переговорах с Украиной
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель убежден, что правительство страны-агрессора не заинтересовано в переговорах о прекращении огня в Украине, а хочет оккупировать больше территорий. Об этом сообщает Reuters.
«Сейчас Россия не хочет ни о чем сидеть и договариваться: она хочет только оккупировать территорию. Она хочет окружить побережье до границы с Молдовой и изолировать Украину от моря. Она захочет серьезно вести переговоры, когда закрепит сильную позицию», — сказал он.
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Боррель добавил, что ЕС и союзники продолжат оказывать военную помощь для украинской армии.
«Это важно, потому что все решится в ближайшие 15 дней. Историю создает способность украинцев сопротивляться», — добавил Боррель.
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