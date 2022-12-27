«Не панацея». Санкции сами по себе не остановят войну, но они несут для России серьезные последствия — Боррель 27 декабря, 12:56 Жозеп Боррель (Фото:Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación/www.flickr.com)

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что санкции сами по себе не остановят войну РФ против Украины, однако они несут для России серьезные последствия.

«Санкции — это не панацея, они сами по себе не остановят войну. Это лишь один из инструментов, которые мы задействовали, но очевидно, что они работают и имеют для России серьезные последствия: российская экономика существенно пострадала и теряет», — сказал он в интервью PAP.

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Отвечая на вопрос, считает ли он эффективными санкции ЕС, дипломат сказал, что санкции в сочетании с военной поддержкой, международным давлением и дилпоматическими усилиями дают свои плоды.

«Чем больше времени пройдет, тем болезненнее они станут для руководства в Кремле и российской экономики», — сказал Боррель.

В пятницу, 16 декабря, Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в список санкций добавили почти 200 физических и юридических лиц, введены санкции против еще трех российских банков, а также против четырех пропагандистских телеканалов РФ.