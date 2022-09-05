Наличие визы не будет гарантировать гражданам РФ въезд на территорию ЕС — Боррель 5 сентября, 14:07 Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Наличие визы не гарантирует гражданам страны-агрессора РФ въезд на территорию Евросоюза.

Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе выступления на межпарламентской конференции по совместной внешней политике ЕС.

По его словам, министры договорились, что государства будут использовать национальные возможности, чтобы держать под контролем поток людей, пересекающих границы.

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"Факт наличия визы не означает право на въезд в страну. Разумеется, это необходимое условие, но даже если визу выдали, может так произойдет, что вам откажут", - сказал он.

Фото: НВ

Боррель привел в пример США.

«Имея визу, вы можете получить отказ на въезд по той или иной причине. То же касается и Европы» — сказал он.

Страны восточной Европы, включая Чехию и Польшу, а также страны Балтии в одностороннем порядке уже перестали выдавать россиянам туристические визы, а также заявили о намерении не пускать на свою территорию россиян с визами, полученными в других странах ЕС.

Поскольку авиасообщение между ЕС и Россией приостановлено, многие российские туристы используют именно страны Балтии как транзитный маршрут в другие страны ЕС. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что 30% путешествующих в ЕС россиян осуществляют это через территорию Эстонии.

На фоне этого восточные страны ЕС требуют от Брюсселя ввести полный запрет на выдачу виз россиянам, как ранее предлагал президент Владимир Зеленский, чтобы наказать россиян за их поддержку войны против Украины.

Некоторые страны ЕС, такие, как Дания, также поддерживают такое решение, но при условии, что оно будет коллективно принято всеми 27 странами-членами Евросоюза.

В то же время, другие страны, в частности Германия, предостерегают от полного закрытия границ для россиян, аргументируя это тем, что исключения должны быть сохранены для просьб о предоставлении убежища и разрешения диссидентам режима Путина бежать.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в случае, если совместное решение не будет найдено, он «не исключает регионального соглашения между странами, наиболее пострадавшими от огромных потоков российских туристов, злоупотребляющих европейским гостеприимством».

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